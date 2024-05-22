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БАНДАЖ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ДОРОДОВОЙ И ПОСЛЕРОДОВОЙ артикул 14БДРН, №4 окружность бедер под животом 105-115 см, №1 - Харьков (629775) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека для економних
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Верховного Совета, 31
Всего: упаковка (1)
266,50 грн
Аптека для економних
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 26/9
Всего: упаковка (1)
397,70 грн
Будем здоровы вместе
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, наб. Русановская, 20
Всего: упаковка (1)
299,30 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Головко Андрея, 4
Всего: упаковка (1)
372,10 грн
Аптека для экономных
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 56
Всего: упаковка (1)
324,20 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Рокоссовского Маршала, 10
Всего: упаковка (1)
379,70 грн
Аптека для економних
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Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
Всего: упаковка (1)
397,70 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, просп. Отрадный, 14/45
Всего: упаковка (1)
293,20 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Куренного Петра, 2
Всего: упаковка (1)
368,90 грн
Гала аптека
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Открыто Круглосуточно
Вишневое, ул. Европейская, 35
Всего: упаковка (1)
356,00 грн
Будем здоровы вместе
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Открыто Закроется в 20:00
Белая Церковь, ул. Павличенко, 45
Всего: упаковка (1)
352,80 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, просп. Мира, 37
Всего: упаковка (1)
303,90 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 2
Всего: упаковка (1)
353,36 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Высоцкого, 23
Всего: упаковка (1)
353,36 грн
Социальная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бунина, 1
Всего: упаковка (1)
353,36 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, перек. Александровский / Жуковского Василия, 7/36
Всего: упаковка (1)
353,36 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 16:30
Одесса, ул. Торговая, 37
Всего: упаковка (1)
353,36 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 28
Всего: упаковка (1)
353,36 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Болгарская, 38
Всего: упаковка (1)
353,36 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 22:00
Одесса, ул. Ядова Сергея, 14
Всего: упаковка (1)
353,36 грн