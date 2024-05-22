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БАНДАЖ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ДОРОДОВОЙ И ПОСЛЕРОДОВОЙ артикул 14БДРН, №2 окружность бедер под животом 85-95 см, №1 - Львов (629770) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (1)
358,00
Экономия: -90,35 грн
267,65 грн
Рецепты здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, просп. Мира, 37
Всего: упаковка (1)
409,30 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 10:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 125
Всего: упаковка (1)
258,60 грн
Будем здоровы вместе
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Павличенко, 45
Всего: упаковка (1)
236,80 грн
Гала аптека
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Открыто Круглосуточно
Вишневое, ул. Европейская, 35
Всего: упаковка (1)
380,90 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Куренного Петра, 2
Всего: упаковка (1)
398,70 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Отрадный, 14/45
Всего: упаковка (1)
283,90 грн
Аптека для економних
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Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
Всего: упаковка (1)
367,80 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Рокоссовского Маршала, 10
Всего: упаковка (1)
261,70 грн
Рецепты здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Головко Андрея, 4
Всего: упаковка (1)
352,80 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Предславинская, 9
Всего: упаковка (1)
434,00 грн
Будем здоровы вместе
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, наб. Русановская, 20
Всего: упаковка (1)
372,10 грн
Аптека для економних
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 26/9
Всего: упаковка (1)
419,40 грн
Аптека для економних
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Верховного Совета, 31
Всего: упаковка (1)
426,90 грн
Рецепты здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 17-А
Всего: упаковка (1)
372,10 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом