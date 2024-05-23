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БАНДАЖ ДО- И ПОСЛЕРОДОВОЙ 2B, 4502 S/M, №1 - Запорожье (526291) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 125 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
235,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
591,99
Экономия: -106,52 грн
485,47 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
557,74
Экономия: -47,18 грн
510,56 грн
Аптека бам
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
550,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
308,85 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
626,05
Экономия: -79,97 грн
546,08 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
553,07 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
530,80
Экономия: -46,11 грн
484,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
535,40
Экономия: -59,66 грн
475,74 грн
1 социальна аптека
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Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
531,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
630,89
Экономия: -83,05 грн
547,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
621,67
Экономия: -73,83 грн
547,84 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
494,54 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
608,88
Экономия: -120,77 грн
488,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
545,90
Экономия: -58,70 грн
487,20 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
544,00
Экономия: -97,00 грн
447,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
562,45
Экономия: -74,22 грн
488,23 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (1)
497,32 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
549,42
Экономия: -56,50 грн
492,92 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
627,29
Экономия: -83,57 грн
543,72 грн