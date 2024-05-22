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БАНДАЖ ДО- И ПОСЛЕРОДОВОЙ 2B, 4502 S/M, №1 - Киев (526291) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 359 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (1)
596,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
600,74 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (1)
514,49 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
422,66 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (4)
492,99 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
508,41 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Всего: упаковка (1)
557,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
575,70
Экономия: -17,69 грн
558,01 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1)
419,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
592,32
Экономия: -104,40 грн
487,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
592,12
Экономия: -108,48 грн
483,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
560,73
Экономия: -72,81 грн
487,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
612,99
Экономия: -97,05 грн
515,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
583,12
Экономия: -45,76 грн
537,36 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (1)
511,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
557,85
Экономия: -76,31 грн
481,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
551,68
Экономия: -63,64 грн
488,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (1)
615,59
Экономия: -64,78 грн
550,81 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 21
Всего: упаковка (1)
623,00
Экономия: -92,00 грн
531,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
547,34
Экономия: -61,04 грн
486,30 грн