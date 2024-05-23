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БАНДАЖ ДО- И ПОСЛЕРОДОВОЙ 2B, 4502 L/XL, №1 - Запорожье (526290) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 120 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
508,10 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
591,99
Экономия: -106,52 грн
485,47 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
535,50
Экономия: -45,30 грн
490,20 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
498,93 грн
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Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
509,32 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
569,30
Экономия: -72,71 грн
496,59 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
519,75 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
534,01
Экономия: -46,39 грн
487,62 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
535,50
Экономия: -35,40 грн
500,10 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
596,63
Экономия: -70,44 грн
526,19 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
621,80
Экономия: -66,66 грн
555,14 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
628,24
Экономия: -120,47 грн
507,77 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
542,67
Экономия: -63,93 грн
478,74 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
512,00
Экономия: -93,00 грн
419,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
562,45
Экономия: -74,22 грн
488,23 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (1)
497,64 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
549,42
Экономия: -56,50 грн
492,92 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
627,41
Экономия: -83,58 грн
543,83 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
580,25
Экономия: -91,64 грн
488,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
436,68
Экономия: -79,57 грн
357,11 грн