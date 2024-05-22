Все аптеки Украины
Медицинские изделияТовары для беременных и кормящих мамТовары для беременныхБандажи дородовыеБАНДАЖ ДО- И ПОСЛЕРОДОВОЙЦены в аптеках

БАНДАЖ ДО- И ПОСЛЕРОДОВОЙ 2B, 4502 L/XL, №1 - Киев (526290) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 394 аптеках
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (1)
539,42 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
600,87 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1)
542,79 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
422,17 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
617,48
Экономия: -101,43 грн
516,05 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
491,08 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
509,87 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Всего: упаковка (1)
439,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
575,70
Экономия: -17,69 грн
558,01 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1)
419,87 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
591,38
Экономия: -104,24 грн
487,14 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
596,40
Экономия: -109,26 грн
487,14 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
560,73
Экономия: -72,81 грн
487,92 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
612,99
Экономия: -97,05 грн
515,94 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
583,12
Экономия: -45,76 грн
537,36 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
Всего: упаковка (1)
433,52 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (1)
235,31 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 22
Всего: упаковка (1)
419,87 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
565,61
Экономия: -77,38 грн
488,23 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
550,73
Экономия: -63,53 грн
487,20 грн