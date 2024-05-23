К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено

В других городах:

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Калиновая, 82-Б Всего: упаковка (1) 818,00 Экономия: -92,10 грн 725,90 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Новомосковск, ул. Гетманская, 32-Б Всего: упаковка (1) 818,00 Экономия: -92,10 грн 725,90 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3 Всего: упаковка (1) 670,53 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Баштанка, ул. Юбилейная, 82-А Всего: упаковка (1) 737,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Носовка, ул. Центральная, 33 Всего: упаковка (1) 924,00 Экономия: -198,10 грн 725,90 грн Забронировать

D.s. Подробнее Открыто Круглосуточно Хмельницкий, ул. Пулюя Ивана, 6 Всего: упаковка (1) 808,17 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Чортков, ул. Бандеры Степана, 11 Всего: упаковка (1) 391,74 Экономия: -4,05 грн 387,69 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Калуш, ул. Винниченко, 8 Всего: упаковка (1) 924,00 Экономия: -198,10 грн 725,90 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Львов, ул. Словацкого, 2 Всего: упаковка (2) 771,10 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Львов, ул. Княгини Ольги, 100-К Всего: упаковка (1) 671,40 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Виноградов, ул. Шевченко Тараса, 8-Б Всего: упаковка (1) 536,60 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ужгород, ул. Капушанская, 15-А Всего: упаковка (1) 737,00 грн Забронировать

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Борисполь, ул. Шевченко, 4 Всего: упаковка (1) 500,00 грн