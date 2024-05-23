Все аптеки Украины
Медицинские изделияТовары для беременных и кормящих мамТовары для беременныхБандажи дородовыеБАНДАЖ ДО- И ПОСЛЕРОДОВОЙЦены в аптеках

БАНДАЖ ДО- И ПОСЛЕРОДОВОЙ 2012, размер 5 "Евро", бежевый, №1 - Одесса (475603) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Баштанка, ул. Юбилейная, 82-А
Всего: упаковка (1)
737,00 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
Всего: упаковка (1)
670,53 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 82-Б
Всего: упаковка (1)
818,00
Экономия: -92,10 грн
725,90 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 32-Б
Всего: упаковка (1)
818,00
Экономия: -92,10 грн
725,90 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Хмельницкий, ул. Пулюя Ивана, 6
Всего: упаковка (1)
808,17 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Чортков, ул. Бандеры Степана, 11
Всего: упаковка (1)
387,05
Экономия: -0,30 грн
386,75 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Носовка, ул. Центральная, 33
Всего: упаковка (1)
924,00
Экономия: -198,10 грн
725,90 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Винниченко, 8
Всего: упаковка (1)
924,00
Экономия: -198,10 грн
725,90 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Виноградов, ул. Шевченко Тараса, 8-Б
Всего: упаковка (1)
536,60 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (2)
771,10 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-К
Всего: упаковка (1)
671,40 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 15-А
Всего: упаковка (1)
737,00 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Шевченко, 4
Всего: упаковка (1)
500,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом