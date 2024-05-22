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БАНДАЖ ДО/ПОСЛЕРОДОВОЙ размер 4, №1 - Киев (411850) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 13
Всего: упаковка (1)
259,00
Экономия: -65,06 грн
193,94 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется через 33 мин
Киев, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (1)
230,53
Экономия: -31,10 грн
199,43 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Ворзель, ул. Курортная, 1
Всего: упаковка (1)
256,00 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
228,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 42-А
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
228,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Канев, ул. Героев Днепра, 1-А
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 20:00
228,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Канев, ул. Героев Днепра, 3-А
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
228,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 56
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
228,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 64
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
228,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Киевская, 89-А
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
228,90 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Киевская, 109-А
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
228,90 грн
Аптека
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Открыто Закроется через 33 мин
Андрушевка, ул. Зазулинского, 20-А
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
228,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Ружин, ул. Бирюкова, 5
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
228,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
228,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 30-А
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
228,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 32
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
228,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Драбов, ул. Центральная, 26
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
228,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Драбов, ул. Центральная, 30
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
228,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Житомир, ул. Витрука, 13
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
228,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Черняхов, ул. Владимирская, 14
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-25 - 12:00
228,90 грн