Все аптеки Украины
Медицинские изделияТовары для беременных и кормящих мамТовары для беременныхБандажи дородовыеБАНДАЖ ДО- И ПОСЛЕРОДОВОЙЦены в аптеках

БАНДАЖ ДО- И ПОСЛЕРОДОВОЙ 2012, размер 3 "Евро", бежевый, №1 - Одесса (394772) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (1)
924,00
Экономия: -252,30 грн
671,70 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (3)
858,13 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (1)
924,00
Экономия: -252,30 грн
671,70 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (1)
924,00
Экономия: -252,30 грн
671,70 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
857,97 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
Всего: упаковка (3)
850,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16
Всего: упаковка (1)
850,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2/1
Всего: упаковка (1)
924,00
Экономия: -252,30 грн
671,70 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 101
Всего: упаковка (1)
767,80 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (2)
830,60
Экономия: -24,92 грн
805,68 грн
Аптека enter
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
756,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Марсельская, 60
Всего: упаковка (1)
850,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (1)
767,80 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
850,00 грн
В других городах:
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Белгород-Днестровский, ул. Победы, 1-А
Всего: упаковка (1)
850,00 грн
Подорожник
Подробнее
Очаков, ул. Спасская, 8
Всего: упаковка (1)
850,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 95
Всего: упаковка (1)
850,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
Всего: упаковка (2)
850,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338/1
Всего: упаковка (1)
818,00
Экономия: -146,30 грн
671,70 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Крылова, 13
Всего: упаковка (1)
850,00 грн