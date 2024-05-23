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БАНДАЖ ДО- И ПОСЛЕРОДОВОЙ 2012, размер 4 "Евро", бежевый, №1 - Одесса (385250) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (1)
924,00
Экономия: -299,10 грн
624,90 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
860,52 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (1)
924,00
Экономия: -299,10 грн
624,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (1)
924,00
Экономия: -299,10 грн
624,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
756,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
855,53 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
Всего: упаковка (1)
850,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (1)
689,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
Всего: упаковка (4)
850,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
756,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2/1
Всего: упаковка (1)
924,00
Экономия: -299,10 грн
624,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 101
Всего: упаковка (1)
767,80 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (2)
830,60
Экономия: -24,92 грн
805,68 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 33
Всего: упаковка (2)
756,00 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
756,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 98
Всего: упаковка (1)
756,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/2
Всего: упаковка (1)
756,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
850,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Свободы, 88
Всего: упаковка (1)
756,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (2)
756,00 грн