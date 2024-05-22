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БАНДАЖ ДО- И ПОСЛЕРОДОВОЙ 2012, размер 2 "Евро", бежевый, №1 - Львов (385248) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
671,40 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 30 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
664,46 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
864,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
850,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: упаковка (1)
818,00
Экономия: -155,50 грн
662,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Васильковского, 1
Всего: упаковка (1)
850,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 43-А
Всего: упаковка (1)
818,00
Экономия: -155,50 грн
662,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
Всего: упаковка (1)
850,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Яблонской Софии, 8
Всего: упаковка (1)
850,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 5
Всего: упаковка (1)
850,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 30 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
Всего: упаковка (1)
924,00
Экономия: -261,50 грн
662,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
Всего: упаковка (1)
850,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 30 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (1)
830,60
Экономия: -24,92 грн
805,68 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 95
Всего: упаковка (1)
850,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 95
Всего: упаковка (1)
850,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 17
Всего: упаковка (3)
818,00
Экономия: -155,50 грн
662,50 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 115-А
Всего: упаковка (1)
850,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 89
Всего: упаковка (1)
850,00 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (1)
850,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (1)
850,00 грн