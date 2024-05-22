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БАНДАЖ ДО- И ПОСЛЕРОДОВОЙ 2012, размер 2 "Евро", бежевый, №1 - Харьков (385248) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
853,52 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
852,33 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
853,46 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
853,44 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
857,78 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
862,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (2)
858,98 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
856,75 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (1)
924,00
Экономия: -261,50 грн
662,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 41
Всего: упаковка (1)
856,13 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
858,41 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Космическая, 25
Всего: упаковка (1)
857,14 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
862,13 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
853,50 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 140-А
Всего: упаковка (1)
851,74 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Гагарина, 165-Б
Всего: упаковка (1)
861,07 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
857,85 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 161
Всего: упаковка (1)
854,65 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
853,55 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 18:30
Харьков, ул. Балакирева, 17-Г
Всего: упаковка (1)
861,22 грн