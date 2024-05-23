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БАНДАЖ ДО- И ПОСЛЕРОДОВОЙ 4501 размер XXXL, люкс, №1 - Одесса (169432) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (2)
684,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
673,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
673,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
751,74
Экономия: -120,06 грн
631,68 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
Всего: упаковка (1)
673,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 5
Всего: упаковка (1)
683,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 65
Всего: упаковка (1)
683,90 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
612,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Палия Семена, 77
Всего: упаковка (1)
673,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 98
Всего: упаковка (1)
673,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Паустовского, 6
Всего: упаковка (1)
664,62
Экономия: -23,65 грн
640,97 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (1)
683,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 26-Б
Всего: упаковка (1)
606,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Строителей, 12-В/1
Всего: упаковка (1)
633,37
Экономия: -25,47 грн
607,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 07:00
Тарутино, ул. Центральная, 61-З
Всего: упаковка (1)
683,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
661,24 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, просп. Победы, 30/47
Всего: упаковка (1)
530,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Суворово, ул. Независимости, 64-А
Всего: упаковка (1)
500,76 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Школьная, 2-Л
Всего: упаковка (1)
584,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (1)
664,44 грн