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БАНДАЖ ДО- И ПОСЛЕРОДОВОЙ 4501 размер XXXL, люкс, №1 - Львов (169432) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
625,65
Экономия: -31,55 грн
594,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
675,25
Экономия: -72,16 грн
603,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (1)
620,66
Экономия: -47,77 грн
572,89 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (1)
678,39
Экономия: -61,20 грн
617,19 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (1)
716,00
Экономия: -82,00 грн
634,00 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Сокольники, ул. Стрыйская, 30
Всего: упаковка (1)
716,00
Экономия: -82,00 грн
634,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 10
Всего: упаковка (2)
582,90 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, ул. Черновола Вячеслава, 9
Всего: упаковка (1)
606,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Сокальская, 5/1
Всего: упаковка (1)
617,52
Экономия: -34,81 грн
582,71 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Зеленая, 21
Всего: упаковка (1)
649,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стебник, ул. Грушевского Михаила, 6
Всего: упаковка (1)
660,78
Экономия: -37,76 грн
623,02 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, пл. Рынок, 39
Всего: упаковка (1)
609,27 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Валовая, 50
Всего: упаковка (1)
648,38 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (1)
660,79 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Бурштын, ул. Калушская, 5-А
Всего: упаковка (2)
511,50
Экономия: -5,63 грн
505,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 33
Всего: упаковка (1)
732,99
Экономия: -44,91 грн
688,08 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (2)
648,64 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 30
Всего: упаковка (1)
671,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Бандеры Степана, 77-Б
Всего: упаковка (1)
735,39
Экономия: -50,13 грн
685,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 20
Всего: упаковка (1)
622,80
Экономия: -50,86 грн
571,94 грн