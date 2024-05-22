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БАНДАЖ ДО- И ПОСЛЕРОДОВОЙ 4501 размер XXXL, люкс, №1 - Харьков (169432) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
667,46 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
424,73 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
600,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
695,90
Экономия: -123,95 грн
571,95 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (2)
676,85 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
603,25 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
668,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (1)
612,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (1)
672,50
Экономия: -93,13 грн
579,37 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, проезд Стадионный, 11/2
Всего: упаковка (1)
604,60 грн
Аптека ваш консультант
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Юбилейный, 57/106
Всего: упаковка (1)
601,07 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Героев Труда, 22-А
Всего: упаковка (2)
667,85 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, шоссе Салтовское, 246
Всего: упаковка (1)
502,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
667,25
Экономия: -37,35 грн
629,90 грн
Дешево
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 19
Всего: упаковка (1)
601,94 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Александровский, 164
Всего: упаковка (1)
665,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 33-А
Всего: упаковка (1)
744,80
Экономия: -118,49 грн
626,31 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (1)
635,88
Экономия: -63,12 грн
572,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
Всего: упаковка (1)
738,66
Экономия: -62,98 грн
675,68 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Валки, пл. Центральная, 3
Всего: упаковка (1)
661,09 грн