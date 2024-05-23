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БАНДАЖ ДО- И ПОСЛЕРОДОВОЙ 4501 размер XXL, люкс, №1 - Одесса (169431) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
354,17 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
500,76 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: упаковка (2)
684,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
453,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
683,39
Экономия: -109,14 грн
574,25 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Итальянский, 11
Всего: упаковка (1)
419,98 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 46
Всего: упаковка (1)
684,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
Всего: упаковка (1)
684,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
729,60
Экономия: -57,03 грн
672,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (1)
753,01
Экономия: -118,51 грн
634,50 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (2)
683,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Палия Семена, 77
Всего: упаковка (1)
684,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 98
Всего: упаковка (1)
684,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 120
Всего: упаковка (1)
727,98
Экономия: -79,38 грн
648,60 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 128
Всего: упаковка (1)
684,00 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Овидиополь, ул. Вертелецкого, 20-Б
Всего: упаковка (1)
500,76 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (1)
683,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Коблево, ул. Одесская, 2/4
Всего: упаковка (1)
684,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Арциз, ул. Добровольского, 1
Всего: упаковка (1)
500,76 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Арциз, ул. Счастливая, 45-А
Всего: упаковка (1)
584,20 грн