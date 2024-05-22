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БАНДАЖ ДО- И ПОСЛЕРОДОВОЙ 4501 размер XXL, люкс, №1 - Харьков (169431) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
652,67 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (2)
716,00
Экономия: -82,00 грн
634,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
658,14 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
661,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (3)
605,77 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
652,07 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
600,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
602,28 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (1)
500,76 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Малой Любови, 45
Всего: упаковка (1)
605,38 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Гагарина, 176
Всего: упаковка (1)
602,45 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (1)
601,15 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (1)
672,50
Экономия: -93,13 грн
579,37 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, проезд Стадионный, 11/2
Всего: упаковка (1)
600,48 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
Всего: упаковка (1)
460,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, перек. Южнопроектная / Гагарина, 32/304
Всего: упаковка (1)
661,42
Экономия: -89,67 грн
571,75 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Героев Труда, 22-А
Всего: упаковка (1)
600,38 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, шоссе Салтовское, 248
Всего: упаковка (2)
505,41 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Победы, 62
Всего: упаковка (1)
505,26 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Драгомировская, 2
Всего: упаковка (1)
508,36 грн