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БАНДАЖ ДО- И ПОСЛЕРОДОВОЙ 4501 размер XXL, люкс, №1 - Днепр (Днепропетровск) (169431) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
668,47
Экономия: -89,03 грн
579,44 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
732,99
Экономия: -54,07 грн
678,92 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (2)
602,25 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Березинская, 23-К
Всего: упаковка (1)
634,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 23
Всего: упаковка (1)
748,36
Экономия: -113,86 грн
634,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 46
Всего: упаковка (1)
667,51
Экономия: -77,82 грн
589,69 грн
В других городах:
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 34
Всего: упаковка (1)
569,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Всего: упаковка (1)
668,78
Экономия: -51,59 грн
617,19 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Грушевского Михаила, 23
Всего: упаковка (1)
731,86
Экономия: -65,63 грн
666,23 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 36
Всего: упаковка (1)
634,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 34
Всего: упаковка (1)
666,31 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 38
Всего: упаковка (1)
687,45
Экономия: -31,80 грн
655,65 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Синельниково, ул. Садовая, 1-А
Всего: упаковка (1)
475,64 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
607,00
Экономия: -145,00 грн
462,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
Всего: упаковка (1)
571,00
Экономия: -109,00 грн
462,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:30
Запорожье, ул. Истомина, 4
Всего: упаковка (1)
354,17 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 21/51
Всего: упаковка (1)
500,76 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 27-А
Всего: упаковка (1)
670,89
Экономия: -81,26 грн
589,63 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 59
Всего: упаковка (1)
738,98
Экономия: -69,23 грн
669,75 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
683,21
Экономия: -81,25 грн
601,96 грн