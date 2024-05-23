Все аптеки Украины
Медицинские изделияТовары для беременных и кормящих мамТовары для беременныхБандажи дородовыеБАНДАЖ ДО- И ПОСЛЕРОДОВОЙЦены в аптеках

БАНДАЖ ДО- И ПОСЛЕРОДОВОЙ 4501 размер XL, люкс, №1 - Запорожье (169430) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
530,81 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
748,29
Экономия: -99,69 грн
648,60 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
Всего: упаковка (1)
495,35 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (1)
626,56
Экономия: -63,57 грн
562,99 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
648,93
Экономия: -29,43 грн
619,50 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
621,35
Экономия: -57,46 грн
563,89 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (1)
583,89 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (1)
495,83 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
726,71
Экономия: -86,57 грн
640,14 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (1)
739,76
Экономия: -58,02 грн
681,74 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
606,88 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
530,81 грн
Экономная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (1)
445,18 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
729,89
Экономия: -86,93 грн
642,96 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
Всего: упаковка (1)
530,81 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
Всего: упаковка (1)
698,53
Экономия: -83,55 грн
614,98 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 21
Всего: упаковка (2)
584,11 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
584,11 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
Всего: упаковка (1)
445,18 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
530,81 грн