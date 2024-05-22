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БАНДАЖ ДО- И ПОСЛЕРОДОВОЙ 4501 размер XL, люкс, №1 - Харьков (169430) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
601,23 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
605,41 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
603,68 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
662,15 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
600,96 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (1)
600,88 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
509,34 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
604,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
Всего: упаковка (1)
604,23 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (1)
656,34 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
652,64 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Матюшенко, 6
Всего: упаковка (1)
428,99 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
602,52 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
668,18 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
Всего: упаковка (1)
602,32 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Космическая, 25
Всего: упаковка (1)
599,67 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 124-А
Всего: упаковка (1)
606,59 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
593,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
628,42
Экономия: -56,85 грн
571,57 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: упаковка (2)
599,77 грн