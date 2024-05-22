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БАНДАЖ ДО- И ПОСЛЕРОДОВОЙ 4501 размер S, люкс, №1 - Львов (169429) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (1)
671,35
Экономия: -91,91 грн
579,44 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Збараж, пл. Франко Ивана, 14
Всего: упаковка (1)
642,99
Экономия: -132,21 грн
510,78 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Чортков, ул. Бандеры Степана, 1
Всего: упаковка (1)
600,12 грн
Социальная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
688,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, перек. Шевченко / Лермонтова, 26/1
Всего: упаковка (1)
619,76
Экономия: -47,46 грн
572,30 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется через 31 мин
Нетишин, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
576,00
Экономия: -28,80 грн
547,20 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Славута, ул. Казацкая, 2
Всего: упаковка (1)
345,80
Экономия: -10,37 грн
335,43 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Славута, ул. Садовая, 5
Всего: упаковка (1)
604,95 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Майборского, 16
Всего: упаковка (1)
553,99
Экономия: -43,21 грн
510,78 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Победы, 12
Всего: упаковка (1)
606,57 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Узин, ул. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
602,05 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Отрадный, 10
Всего: упаковка (1)
419,98 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (1)
604,63 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Брюллова, 1-А
Всего: упаковка (1)
467,75 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 65
Всего: упаковка (1)
439,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Москаленко Сергея, 16
Всего: упаковка (1)
599,69 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
Всего: упаковка (1)
443,55 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, перек. Героев Украины / Жадова Генерала, 24/27
Всего: упаковка (1)
354,17 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
Всего: упаковка (1)
622,16
Экономия: -49,86 грн
572,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
606,50 грн