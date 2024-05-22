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БАНДАЖ ДО- И ПОСЛЕРОДОВОЙ 4501 размер S, люкс, №1 - Киев (169429) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Брюллова, 1-А
Всего: упаковка (1)
467,75 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (1)
604,63 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Отрадный, 10
Всего: упаковка (1)
419,98 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 65
Всего: упаковка (1)
439,90 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Москаленко Сергея, 16
Всего: упаковка (1)
599,69 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Узин, ул. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
602,05 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
Всего: упаковка (1)
443,55 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Победы, 12
Всего: упаковка (1)
606,57 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Конотоп, ул. Клубная, 21
Всего: упаковка (1)
419,98 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Светловодск, ул. Героев Украины, 104
Всего: упаковка (2)
354,17 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
Всего: упаковка (1)
622,16
Экономия: -49,86 грн
572,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Кропивницкий, перек. Героев Украины / Жадова Генерала, 24/27
Всего: упаковка (1)
354,17 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 10
Всего: упаковка (1)
354,17 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
606,50 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 16-Р
Всего: упаковка (1)
607,49 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 23:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 84
Всего: упаковка (1)
354,17 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Славута, ул. Садовая, 5
Всего: упаковка (1)
604,95 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Славута, ул. Казацкая, 2
Всего: упаковка (1)
345,80
Экономия: -10,37 грн
335,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
Всего: упаковка (1)
641,91
Экономия: -58,58 грн
583,33 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Майборского, 16
Всего: упаковка (1)
553,99
Экономия: -43,21 грн
510,78 грн