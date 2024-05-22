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БАНДАЖ ДО- И ПОСЛЕРОДОВОЙ 4501 размер S, люкс, №1 - Харьков (169429) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
481,54
Экономия: -28,20 грн
453,34 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Москалевская, 106
Всего: упаковка (1)
604,88 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 124-А
Всего: упаковка (1)
603,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Малой Любови, 45
Всего: упаковка (1)
606,42 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
606,79 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 18:30
Харьков, ул. Балакирева, 17-Г
Всего: упаковка (1)
603,82 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
639,95
Экономия: -56,62 грн
583,33 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Змиев, ул. Лиманская, 21
Всего: упаковка (1)
746,07
Экономия: -70,39 грн
675,68 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, ул. Батюка, 49-А
Всего: упаковка (1)
606,16 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 19:00
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 217
Всего: упаковка (1)
601,19 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (1)
669,89
Экономия: -87,04 грн
582,85 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 9
Всего: упаковка (1)
601,73 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Мира, 30
Всего: упаковка (1)
599,48 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (2)
749,84
Экономия: -64,58 грн
685,26 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. 1-я Набережная Реки Стрелки, 6
Всего: упаковка (1)
606,97 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Ильинская, 12
Всего: упаковка (1)
600,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
665,33
Экономия: -91,02 грн
574,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (1)
650,79
Экономия: -39,89 грн
610,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Аношкина, 22-А
Всего: упаковка (1)
603,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
Всего: упаковка (1)
641,91
Экономия: -58,58 грн
583,33 грн