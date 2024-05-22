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БАНДАЖ ДО- И ПОСЛЕРОДОВОЙ 4501 размер S, люкс, №1 - Днепр (Днепропетровск) (169429) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
665,33
Экономия: -91,02 грн
574,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (1)
650,79
Экономия: -39,89 грн
610,90 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Аношкина, 22-А
Всего: упаковка (1)
603,47 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
428,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
631,94
Экономия: -54,27 грн
577,67 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 18:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 33
Всего: упаковка (1)
672,62
Экономия: -75,30 грн
597,32 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-А
Всего: упаковка (1)
603,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
Всего: упаковка (1)
641,91
Экономия: -58,58 грн
583,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 9
Всего: упаковка (1)
601,73 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (1)
668,73
Экономия: -85,88 грн
582,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 10
Всего: упаковка (2)
683,82
Экономия: -112,00 грн
571,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
Всего: упаковка (1)
625,27
Экономия: -42,65 грн
582,62 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Светловодск, ул. Героев Украины, 104
Всего: упаковка (2)
354,17 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Широкое, ул. Соборная, 94-А
Всего: упаковка (1)
600,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Змиев, ул. Лиманская, 21
Всего: упаковка (1)
746,07
Экономия: -70,39 грн
675,68 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 19:00
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 217
Всего: упаковка (1)
601,19 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Малой Любови, 45
Всего: упаковка (1)
606,42 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Москалевская, 106
Всего: упаковка (1)
604,88 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
606,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
481,54
Экономия: -28,20 грн
453,34 грн