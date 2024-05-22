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БАНДАЖ ДО- И ПОСЛЕРОДОВОЙ 4501 размер L, люкс, №1 - Днепр (Днепропетровск) (169427) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
677,05
Экономия: -92,55 грн
584,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
654,22 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (3)
649,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
530,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
684,93
Экономия: -113,11 грн
571,82 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
500,76 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
749,98
Экономия: -95,74 грн
654,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
648,68
Экономия: -77,36 грн
571,32 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
551,05 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
530,81 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (1)
565,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
750,47
Экономия: -118,79 грн
631,68 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (1)
554,23 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (1)
593,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (2)
673,60
Экономия: -67,88 грн
605,72 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
Всего: упаковка (1)
530,81 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
668,47
Экономия: -89,03 грн
579,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
634,03
Экономия: -62,13 грн
571,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (1)
649,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Мониторная, 10-Д
Всего: упаковка (1)
565,66 грн