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БАНДАЖ ДО- И ПОСЛЕРОДОВОЙ 2010, размер 4 бежевый, №1 - Киев (147953) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (1)
626,00
Экономия: -301,10 грн
324,90 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
Всего: упаковка (1)
495,45
Экономия: -14,86 грн
480,59 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 25-А
Всего: упаковка (2)
626,00
Экономия: -301,10 грн
324,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 4
Всего: упаковка (1)
626,00
Экономия: -301,10 грн
324,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Голосеевский, 58-А
Всего: упаковка (1)
626,00
Экономия: -301,10 грн
324,90 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
Всего: упаковка (1)
495,45
Экономия: -14,86 грн
480,59 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Оболонский, 14
Всего: упаковка (1)
533,00
Экономия: -208,10 грн
324,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (1)
626,00
Экономия: -301,10 грн
324,90 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Кошица Александра, 10/21
Всего: упаковка (1)
626,00
Экономия: -301,10 грн
324,90 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (1)
533,00
Экономия: -208,10 грн
324,90 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 2-А
Всего: упаковка (1)
533,00
Экономия: -208,10 грн
324,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:30
Киев, просп. Курбаса Леся, 16-А
Всего: упаковка (1)
626,00
Экономия: -301,10 грн
324,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Палладина Академика, 16
Всего: упаковка (1)
626,00
Экономия: -301,10 грн
324,90 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Вышгород, перек. Мазепы Ивана / Шолуденко, 13/9
Всего: упаковка (1)
626,00
Экономия: -301,10 грн
324,90 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Чуднов, ул. Житомирская, 14-А
Всего: упаковка (1)
626,00
Экономия: -301,10 грн
324,90 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Соборная, 26
Всего: упаковка (1)
626,00
Экономия: -301,10 грн
324,90 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Жмеринка, перек. Хмельницкого Богдана / Одесская, 4/1
Всего: упаковка (1)
626,00
Экономия: -301,10 грн
324,90 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Первомайск, ул. Грушевского Михаила, 33/11
Всего: упаковка (1)
533,00
Экономия: -208,10 грн
324,90 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Дубно, ул. Кирилла и Мефодия, 14
Всего: упаковка (1)
626,00
Экономия: -301,10 грн
324,90 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
533,00
Экономия: -208,10 грн
324,90 грн