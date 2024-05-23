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БАНДАЖ ДО- И ПОСЛЕРОДОВОЙ 2012, размер 3 "Евро", №1 - Одесса (147925) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Сидус
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Открыто Круглосуточно
Хмельницкий, просп. Мира, 69
Всего: упаковка (1)
714,90 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 2
Всего: упаковка (1)
818,70 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, пл. Возрождения, 16
Всего: упаковка (1)
739,40 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Бучач, ул. Шухевича, 48
Всего: упаковка (1)
708,80 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Звягель, ул. Воли, 12-А
Всего: упаковка (1)
702,70 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Козова, ул. Грушевского Михаила, 23
Всего: упаковка (2)
721,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 16-А/1
Всего: упаковка (1)
1059,90 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременец, ул. Шевченко Тараса, 43
Всего: упаковка (1)
733,30 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Гоща, ул. Независимости, 11
Всего: упаковка (1)
702,70 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, просп. Леси Украинки, 1/200
Всего: упаковка (1)
702,70 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, ул. Галицкая, 66
Всего: упаковка (1)
930,30 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Стельмаха Владимира, 18-М
Всего: упаковка (1)
877,10 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 09:00
Перемышляны, ул. Привокзальная, 1-А
Всего: упаковка (1)
745,50 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 15
Всего: упаковка (1)
886,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Бобрка, пл. Стрелецкая, 2
Всего: упаковка (1)
833,30 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Белки, ул. Центральная, 6
Всего: упаковка (1)
789,40 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Иршава, ул. Независимости, 46/1-Б
Всего: упаковка (1)
888,40 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Иршава, ул. Шевченко Тараса, 62
Всего: упаковка (1)
865,80 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Угорская, 12
Всего: упаковка (1)
702,70 грн
Фитоцентр
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Закрыто Открывается в 08:00
Горохов, ул. Торговая, 10
Всего: упаковка (1)
930,30 грн