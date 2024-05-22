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БАНДАЖ ДО- И ПОСЛЕРОДОВОЙ 2010, размер 2 бежевый, №1 - Киев (147918) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1)
626,00
Экономия: -226,70 грн
399,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:30
Киев, бульв. Михновского Николая, 16-А
Всего: упаковка (1)
626,00
Экономия: -226,70 грн
399,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 4-А
Всего: упаковка (1)
626,00
Экономия: -226,70 грн
399,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Голосеевский, 93
Всего: упаковка (1)
626,00
Экономия: -226,70 грн
399,30 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Героев Днепра, 41
Всего: упаковка (1)
626,00
Экономия: -226,70 грн
399,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Межевая, 18
Всего: упаковка (1)
626,00
Экономия: -226,70 грн
399,30 грн
В других городах:
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Березань, ул. Привокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
626,00
Экономия: -226,70 грн
399,30 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (2)
495,45
Экономия: -14,86 грн
480,59 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Лубны, просп. Владимирский, 42/1
Всего: упаковка (1)
626,00
Экономия: -226,70 грн
399,30 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Южный, 35
Всего: упаковка (1)
533,00
Экономия: -133,70 грн
399,30 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, просп. Героев АТО, 13-В
Всего: упаковка (1)
533,00
Экономия: -133,70 грн
399,30 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (1)
626,00
Экономия: -226,70 грн
399,30 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
533,00
Экономия: -133,70 грн
399,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 35 мин
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
Всего: упаковка (1)
382,99
Экономия: -72,16 грн
310,83 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (2)
626,00
Экономия: -226,70 грн
399,30 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Мостиска, ул. Гайдамацкая, 4
Всего: упаковка (1)
626,00
Экономия: -226,70 грн
399,30 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 20:00
Коломыя, пл. Шевченко, 24
Всего: упаковка (1)
437,30 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом