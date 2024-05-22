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БАНДАЖ ДО- И ПОСЛЕРОДОВОЙ 2010, размер 3 бежевый, №1 - Харьков (147902) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 82-Б
Всего: упаковка (1)
533,00
Экономия: -156,00 грн
377,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Березань, ул. Привокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
626,00
Экономия: -249,00 грн
377,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Кошица Александра, 10/21
Всего: упаковка (1)
626,00
Экономия: -249,00 грн
377,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Броварской, 17
Всего: упаковка (1)
626,00
Экономия: -249,00 грн
377,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
Всего: упаковка (1)
626,00
Экономия: -249,00 грн
377,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Лебедева Академика, 1
Всего: упаковка (1)
626,00
Экономия: -249,00 грн
377,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (1)
626,00
Экономия: -249,00 грн
377,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Чуднов, ул. Житомирская, 14-А
Всего: упаковка (1)
626,00
Экономия: -249,00 грн
377,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 25
Всего: упаковка (1)
372,99
Экономия: -62,16 грн
310,83 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Дубно, ул. Кирилла и Мефодия, 14
Всего: упаковка (1)
626,00
Экономия: -249,00 грн
377,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Любешов, ул. Независимости, 14
Всего: упаковка (1)
391,99
Экономия: -81,16 грн
310,83 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Николаев, ул. Шептицкого, 15
Всего: упаковка (2)
483,20 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом