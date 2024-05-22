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БАНДАЖ ДО- И ПОСЛЕРОДОВОЙ размер 1 (113) черный, №1 - Киев (141678) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (1)
429,76
Экономия: -44,39 грн
385,37 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется через 35 мин
Киев, просп. Науки, 42/1
Всего: упаковка (1)
438,62
Экономия: -45,31 грн
393,31 грн
В других городах:
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
391,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 42-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
391,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 56
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
391,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 64
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
391,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Киевская, 89-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
391,50 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Киевская, 109-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
391,50 грн
Аптека
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Открыто Закроется через 35 мин
Андрушевка, ул. Зазулинского, 20-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
391,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Ружин, ул. Бирюкова, 5
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
391,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Житомир, ул. Витрука, 13
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
391,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Черняхов, ул. Владимирская, 14
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-25 - 12:00
391,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Житомир, ул. Витрука, 41-Б
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
391,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Витрука, 45
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
391,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 89
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-25 - 12:00
391,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Житомир, ул. Киевская, 104
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-25 - 12:00
391,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Житомир, ул. Гагарина, 5
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
391,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Житомир, перек. Согласия / Киевская, 2/98
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-25 - 12:00
391,50 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 95
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
391,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 67
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
391,50 грн