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БАНДАЖ ДО- И ПОСЛЕРОДОВОЙ размер 2 (114-П) пористый с ребрами жесткости, №1 - Одесса (139477) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черняховского, 1
Всего: упаковка (1)
577,25
Экономия: -37,36 грн
539,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (1)
414,75
Экономия: -26,44 грн
388,31 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
Всего: упаковка (1)
311,55
Экономия: -45,77 грн
265,78 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Макарова Адмирала, 58-А
Всего: упаковка (1)
613,20
Экономия: -19,65 грн
593,55 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 4
Всего: упаковка (1)
286,91
Экономия: -34,37 грн
252,54 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Балта, ул. Любомирская, 177
Всего: упаковка (1)
617,89
Экономия: -89,63 грн
528,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
Всего: упаковка (1)
286,30
Экономия: -38,19 грн
248,11 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Южный, 32
Всего: упаковка (1)
476,95
Экономия: -25,34 грн
451,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Френчко Виктора, 31-А
Всего: упаковка (1)
625,72
Экономия: -107,55 грн
518,17 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (1)
458,25
Экономия: -15,24 грн
443,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 25
Всего: упаковка (1)
460,60
Экономия: -17,59 грн
443,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
Всего: упаковка (1)
634,98
Экономия: -66,36 грн
568,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 10
Всего: упаковка (1)
462,50
Экономия: -19,49 грн
443,01 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Быкова Леонида, 1
Всего: упаковка (1)
459,76
Экономия: -16,75 грн
443,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Лисового, 14-А
Всего: упаковка (1)
612,78
Экономия: -51,88 грн
560,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
Всего: упаковка (1)
314,26
Экономия: -38,78 грн
275,48 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
Всего: упаковка (1)
476,22
Экономия: -24,61 грн
451,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 14-Б
Всего: упаковка (1)
458,60
Экономия: -15,59 грн
443,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Сенная, 5/2
Всего: упаковка (1)
480,11
Экономия: -28,50 грн
451,61 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Доктора Бончука, 1
Всего: упаковка (1)
463,43
Экономия: -20,42 грн
443,01 грн