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БАНДАЖ ДО- И ПОСЛЕРОДОВОЙ размер 2 (114-П) пористый с ребрами жесткости, №1 - Львов (139477) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
480,24
Экономия: -28,63 грн
451,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
611,59
Экономия: -63,15 грн
548,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (1)
619,25
Экономия: -47,66 грн
571,59 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (1)
634,33
Экономия: -52,06 грн
582,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 105
Всего: упаковка (1)
621,51
Экономия: -39,24 грн
582,27 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Шептицкого, 1
Всего: упаковка (1)
628,93
Экономия: -65,06 грн
563,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 36
Всего: упаковка (1)
470,44
Экономия: -18,83 грн
451,61 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, перек. Шевченко / Лермонтова, 26/1
Всего: упаковка (1)
613,20
Экономия: -46,95 грн
566,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Базарная, 6
Всего: упаковка (1)
631,00
Экономия: -48,73 грн
582,27 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 19/21
Всего: упаковка (1)
479,43
Экономия: -27,82 грн
451,61 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 19
Всего: упаковка (1)
465,34
Экономия: -13,73 грн
451,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Костополь, ул. Руданского Степана, 2-Д
Всего: упаковка (1)
631,06
Экономия: -67,19 грн
563,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вараш, ул. Энергетиков, 10
Всего: упаковка (1)
627,44
Экономия: -63,57 грн
563,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вараш, м-н Вараш, 13
Всего: упаковка (1)
306,50
Экономия: -22,20 грн
284,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
Всего: упаковка (1)
286,30
Экономия: -38,19 грн
248,11 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 32 мин
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (1)
480,74
Экономия: -29,13 грн
451,61 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Балта, ул. Любомирская, 177
Всего: упаковка (1)
617,89
Экономия: -89,63 грн
528,26 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 25
Всего: упаковка (1)
460,60
Экономия: -17,59 грн
443,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 50
Всего: упаковка (1)
626,55
Экономия: -75,74 грн
550,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (1)
612,42
Экономия: -35,49 грн
576,93 грн