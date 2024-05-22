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БАНДАЖ ДО- И ПОСЛЕРОДОВОЙ размер 2 (114-П) пористый с ребрами жесткости, №1 - Киев (139477) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 50
Всего: упаковка (1)
626,55
Экономия: -75,74 грн
550,81 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Тростянецкая, 47
Всего: упаковка (1)
617,35
Экономия: -23,80 грн
593,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (1)
612,42
Экономия: -35,49 грн
576,93 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-В
Всего: упаковка (1)
767,22
Экономия: -98,92 грн
668,30 грн
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (1)
480,74
Экономия: -29,13 грн
451,61 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сенная, 5/2
Всего: упаковка (1)
480,11
Экономия: -28,50 грн
451,61 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 25
Всего: упаковка (1)
460,60
Экономия: -17,59 грн
443,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Конотоп, просп. Мира, 83
Всего: упаковка (1)
463,52
Экономия: -20,51 грн
443,01 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Конотоп, ул. Лазаревского, 25
Всего: упаковка (1)
468,05
Экономия: -16,44 грн
451,61 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Миргород, ул. Гоголя, 114
Всего: упаковка (1)
479,84
Экономия: -28,23 грн
451,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
Всего: упаковка (1)
286,30
Экономия: -38,19 грн
248,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 14-Б
Всего: упаковка (1)
458,60
Экономия: -15,59 грн
443,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Френчко Виктора, 31-А
Всего: упаковка (1)
625,72
Экономия: -107,55 грн
518,17 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кременчуг, просп. Свободы, 31
Всего: упаковка (1)
473,84
Экономия: -30,83 грн
443,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Халаменюка, 14
Всего: упаковка (1)
306,70
Экономия: -50,04 грн
256,66 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кременчуг, ул. Доктора Бончука, 1
Всего: упаковка (1)
463,43
Экономия: -20,42 грн
443,01 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Балта, ул. Любомирская, 177
Всего: упаковка (1)
617,89
Экономия: -89,63 грн
528,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Костополь, ул. Руданского Степана, 2-Д
Всего: упаковка (1)
631,06
Экономия: -67,19 грн
563,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Южноукраинск, просп. Независимости, 4
Всего: упаковка (1)
286,91
Экономия: -34,37 грн
252,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Соборности, 64-Е
Всего: упаковка (1)
465,25
Экономия: -13,64 грн
451,61 грн