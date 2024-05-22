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БАНДАЖ ДО- И ПОСЛЕРОДОВОЙ размер 2 (114-П) пористый с ребрами жесткости, №1 - Харьков (139477) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
306,93
Экономия: -24,99 грн
281,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Гагарина, 179
Всего: упаковка (1)
304,91
Экономия: -32,08 грн
272,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 23/1
Всего: упаковка (1)
482,50
Экономия: -30,89 грн
451,61 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (1)
612,31
Экономия: -43,69 грн
568,62 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 2
Всего: упаковка (1)
304,41
Экономия: -23,93 грн
280,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 17:00
Лозовая, ул. Павлоградская, 48
Всего: упаковка (1)
465,88
Экономия: -14,27 грн
451,61 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Европейская, 21
Всего: упаковка (1)
479,61
Экономия: -28,00 грн
451,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Соборности, 64-Е
Всего: упаковка (1)
465,25
Экономия: -13,64 грн
451,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Вооруженных Сил Украины, 18
Всего: упаковка (1)
477,98
Экономия: -26,37 грн
451,61 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (1)
480,33
Экономия: -28,72 грн
451,61 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 23
Всего: упаковка (1)
474,60
Экономия: -22,99 грн
451,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (1)
482,50
Экономия: -30,89 грн
451,61 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (1)
471,66
Экономия: -20,05 грн
451,61 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Миргород, ул. Гоголя, 114
Всего: упаковка (1)
479,84
Экономия: -28,23 грн
451,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
Всего: упаковка (1)
478,71
Экономия: -27,10 грн
451,61 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (1)
476,99
Экономия: -25,38 грн
451,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
305,94
Экономия: -11,20 грн
294,74 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
481,37
Экономия: -29,76 грн
451,61 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кременчуг, просп. Свободы, 31
Всего: упаковка (1)
473,84
Экономия: -30,83 грн
443,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Халаменюка, 14
Всего: упаковка (1)
306,70
Экономия: -50,04 грн
256,66 грн