Все аптеки Украины
Медицинские изделияТовары для беременных и кормящих мамТовары для беременныхБандажи дородовыеБАНДАЖ ДО- И ПОСЛЕРОДОВОЙЦены в аптеках

БАНДАЖ ДО- И ПОСЛЕРОДОВОЙ размер 4 (113) бежевый, №1 - Харьков (108443) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеке
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
502,60 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
722,48 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
502,60 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
502,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
502,60 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
724,81 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
502,60 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
719,92 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
646,88
Экономия: -115,22 грн
531,66 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
637,93
Экономия: -94,70 грн
543,23 грн
Аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (1)
715,82 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
719,11 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
502,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
502,60 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
502,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
502,60 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
502,60 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
502,60 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 124-А
Всего: упаковка (1)
720,94 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
717,05 грн