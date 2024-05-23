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БАНДАЖ ДО- И ПОСЛЕРОДОВОЙ размер 3 (113) бежевый, №1 - Одесса (108386) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
640,12
Экономия: -42,69 грн
597,43 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
649,62
Экономия: -117,96 грн
531,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
639,08
Экономия: -47,13 грн
591,95 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
470,50 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
470,50 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (2)
649,92
Экономия: -68,93 грн
580,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
643,44
Экономия: -80,64 грн
562,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
470,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
463,10
Экономия: -28,63 грн
434,47 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
595,75
Экономия: -53,28 грн
542,47 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
470,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
640,85
Экономия: -43,42 грн
597,43 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
470,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (2)
597,52
Экономия: -65,33 грн
532,19 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (2)
632,51
Экономия: -46,04 грн
586,47 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
631,65
Экономия: -50,66 грн
580,99 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
470,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
470,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
720,99 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (1)
649,13
Экономия: -119,30 грн
529,83 грн