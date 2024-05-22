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БАНДАЖ ДО- И ПОСЛЕРОДОВОЙ размер 3 (113) бежевый, №1 - Днепр (Днепропетровск) (108386) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
603,23
Экономия: -82,46 грн
520,77 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
470,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
610,71
Экономия: -94,51 грн
516,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
646,88
Экономия: -76,25 грн
570,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
597,12
Экономия: -98,62 грн
498,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
470,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
631,65
Экономия: -85,99 грн
545,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
538,84
Экономия: -73,72 грн
465,12 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
635,00
Экономия: -61,93 грн
573,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
604,25
Экономия: -72,06 грн
532,19 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
470,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
633,12
Экономия: -62,49 грн
570,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
470,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (2)
721,23 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (1)
643,23
Экономия: -111,57 грн
531,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
640,00
Экономия: -64,49 грн
575,51 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
411,92
Экономия: -16,94 грн
394,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
646,21
Экономия: -67,66 грн
578,55 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
638,96
Экономия: -52,49 грн
586,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
601,40
Экономия: -58,93 грн
542,47 грн