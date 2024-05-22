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БАНДАЖ ДО- И ПОСЛЕРОДОВОЙ размер 1 (113) белый, №1 - Киев (108382) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (1)
628,02 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
Всего: упаковка (1)
629,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 125
Всего: упаковка (1)
209,24
Экономия: -38,41 грн
170,83 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Святошинская, 3-А
Всего: упаковка (1)
622,43 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 85
Всего: упаковка (1)
625,07 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Лубны, просп. Владимирский, 36-Б
Всего: упаковка (1)
629,13 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Хорол, ул. Независимости, 76/8
Всего: упаковка (1)
624,26 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
627,19 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Пилотская, 1
Всего: упаковка (1)
622,18 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ровно, ул. Соборная, 192-Д
Всего: упаковка (1)
628,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
Всего: упаковка (1)
353,31
Экономия: -29,90 грн
323,41 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Валки, просп. Героев Чернобыля, 3
Всего: упаковка (1)
628,42 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
Всего: упаковка (1)
626,43 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
Всего: упаковка (2)
626,98 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
625,79 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (1)
621,98 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
622,52 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
626,88 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 07 мин
Харьков, ул. Балакирева, 17-Г
Всего: упаковка (1)
628,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (1)
628,98 грн