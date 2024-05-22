Все аптеки Украины
Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеСредства для фиксации суставовБАНДАЖ ДЛЯ ФИКСАЦИИ КОЛЕННОЙ ЧАШЕЧКИ НЕОПРЕНОВЫЙЦены в аптеках

БАНДАЖ ДЛЯ ФИКСАЦИИ КОЛЕННОЙ ЧАШЕЧКИ НЕОПРЕНОВЫЙ размер 2, черный, №1 - Киев (779968) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено
В других городах:
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (1)
1491,50 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
1491,50 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
Всего: упаковка (1)
1468,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Палия Семена, 98
Всего: упаковка (3)
1468,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/2
Всего: упаковка (1)
1468,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется через 38 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
1468,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
1468,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (1)
1493,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 53
Всего: упаковка (1)
1468,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
1468,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Левитана, 101
Всего: упаковка (1)
1491,50 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Лиманка, ж/м Радужный, 16/1
Всего: упаковка (1)
1468,00 грн
Аптека enter
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (2)
1468,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом