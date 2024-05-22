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Бандаж для голеностопного сустава размер 3 эластичный (410), бежевый, №1 - Харьков (330484) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
292,96 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
260,72
Экономия: -38,70 грн
222,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (1)
262,04
Экономия: -29,24 грн
232,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (1)
242,12
Экономия: -31,54 грн
210,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (1)
249,15
Экономия: -30,89 грн
218,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (1)
241,49
Экономия: -30,91 грн
210,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (1)
246,45
Экономия: -26,32 грн
220,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
262,34
Экономия: -32,36 грн
229,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
257,10
Экономия: -22,31 грн
234,79 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
259,11
Экономия: -21,09 грн
238,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Старицкого, 16
Всего: упаковка (1)
240,18
Экономия: -36,82 грн
203,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Гагарина, 179
Всего: упаковка (1)
258,13
Экономия: -27,15 грн
230,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 23/1
Всего: упаковка (1)
265,44
Экономия: -41,83 грн
223,61 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
Всего: упаковка (1)
240,42
Экономия: -23,32 грн
217,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
Всего: упаковка (1)
245,36
Экономия: -31,99 грн
213,37 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Зубенко Владислава, 25-А
Всего: упаковка (1)
292,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (1)
257,29
Экономия: -22,50 грн
234,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, перек. Южнопроектная / Гагарина, 32/304
Всего: упаковка (1)
256,84
Экономия: -36,56 грн
220,28 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Героев Труда, 6
Всего: упаковка (1)
217,45
Экономия: -32,03 грн
185,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Юбилейный, 74
Всего: упаковка (1)
241,47
Экономия: -38,11 грн
203,36 грн