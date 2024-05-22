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Бандаж для голеностопного сустава размер 2 эластичный (410), бежевый, №1 - Харьков (330483) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
161,89
Экономия: -7,78 грн
154,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
263,90
Экономия: -47,00 грн
216,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
260,72
Экономия: -38,70 грн
222,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
239,97
Экономия: -21,71 грн
218,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (1)
258,03
Экономия: -31,03 грн
227,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
257,10
Экономия: -22,31 грн
234,79 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
259,11
Экономия: -21,09 грн
238,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Старицкого, 16
Всего: упаковка (1)
240,18
Экономия: -36,82 грн
203,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Гагарина, 179
Всего: упаковка (1)
258,13
Экономия: -27,15 грн
230,98 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Героев Труда, 6
Всего: упаковка (1)
232,34
Экономия: -34,22 грн
198,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Юбилейный, 74
Всего: упаковка (1)
241,47
Экономия: -38,11 грн
203,36 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
216,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 145
Всего: упаковка (1)
264,35
Экономия: -35,78 грн
228,57 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (2)
261,12
Экономия: -23,10 грн
238,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 70-Е
Всего: упаковка (1)
248,73
Экономия: -31,63 грн
217,10 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
241,98
Экономия: -25,81 грн
216,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, просп. Победы, 72-Д
Всего: упаковка (1)
246,71
Экономия: -21,46 грн
225,25 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 35-В
Всего: упаковка (1)
265,95
Экономия: -44,93 грн
221,02 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 19:30
Змиев, ул. Лиманская, 21
Всего: упаковка (1)
246,40
Экономия: -23,24 грн
223,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (1)
262,04
Экономия: -26,01 грн
236,03 грн