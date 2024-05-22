Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи компрессионныеБандаж для голеностопного суставаЦены в аптеках

Бандаж для голеностопного сустава размер 2 эластичный (410), бежевый, №1 - Днепр (Днепропетровск) (330483) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
262,94
Экономия: -35,94 грн
227,00 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
216,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
266,20
Экономия: -41,19 грн
225,01 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
264,38
Экономия: -31,16 грн
233,22 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
260,27
Экономия: -42,98 грн
217,29 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
216,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
241,61
Экономия: -32,90 грн
208,71 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
258,36
Экономия: -35,35 грн
223,01 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
242,89
Экономия: -23,69 грн
219,20 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
216,30 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
258,76
Экономия: -25,54 грн
233,22 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
216,30 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
216,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 15:00
216,30 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
242,93
Экономия: -32,35 грн
210,58 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
247,17
Экономия: -25,88 грн
221,29 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
261,15
Экономия: -21,46 грн
239,69 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 14:00
216,30 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
216,30 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 15:00
216,30 грн