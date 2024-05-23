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Бандаж для голеностопного сустава размер 1 эластичный (410), бежевый, №1 - Одесса (330482) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
248,48
Экономия: -45,12 грн
203,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
262,94
Экономия: -32,96 грн
229,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
243,03
Экономия: -21,74 грн
221,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (1)
258,51
Экономия: -18,82 грн
239,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (1)
246,64
Экономия: -31,40 грн
215,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (1)
245,12
Экономия: -42,46 грн
202,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (1)
244,82
Экономия: -32,38 грн
212,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
Всего: упаковка (2)
226,99
Экономия: -23,73 грн
203,26 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (1)
247,55
Экономия: -46,76 грн
200,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 28/1
Всего: упаковка (1)
244,21
Экономия: -31,77 грн
212,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
245,87
Экономия: -26,67 грн
219,20 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (1)
224,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черняховского, 1
Всего: упаковка (1)
249,06
Экономия: -27,77 грн
221,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Педагогическая, 11
Всего: упаковка (1)
265,55
Экономия: -28,10 грн
237,45 грн
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (1)
226,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 42/44
Всего: упаковка (1)
248,31
Экономия: -44,95 грн
203,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58
Всего: упаковка (1)
265,55
Экономия: -32,33 грн
233,22 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (1)
242,82
Экономия: -16,40 грн
226,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
262,44
Экономия: -36,44 грн
226,00 грн
Ангелика
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
224,10 грн