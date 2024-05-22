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Бандаж при пупочной грыже 5051 размер XXXL/XXXXL, люкс, №1 - Киев (169484) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Гузара Любомира / Героев Севастополя, 30/28
Всего: упаковка (1)
691,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 49
Всего: упаковка (1)
691,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ялтинская, 6
Всего: упаковка (1)
691,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 160
Всего: упаковка (1)
676,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
676,30 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Новоселки, ул. Александровская, 1-Г
Всего: упаковка (1)
676,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Буча, ул. Стеклозаводская, 3
Всего: упаковка (1)
652,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 75
Всего: упаковка (1)
676,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 17-А
Всего: упаковка (1)
741,56
Экономия: -62,82 грн
678,74 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Обухов, ул. Каштановая, 14
Всего: упаковка (2)
614,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Барышевка, ул. Хмельницкого Богдана, 17
Всего: упаковка (1)
637,93 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Бобровица, ул. Независимости, 25
Всего: упаковка (1)
614,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Переяслав, ул. Хмельницкого Богдана, 135
Всего: упаковка (1)
579,94 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Згуровка, ул. Украинская, 11
Всего: упаковка (1)
637,93 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Радомышль, пл. Соборная, 2
Всего: упаковка (1)
676,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Яготин, ул. Шевченко Тараса, 56
Всего: упаковка (3)
637,93 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Яготин, ул. Вокзальная, 21
Всего: упаковка (1)
579,94 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 19
Всего: упаковка (1)
691,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 46
Всего: упаковка (1)
891,48
Экономия: -94,04 грн
797,44 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 56
Всего: упаковка (1)
579,94 грн