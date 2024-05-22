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Бандаж при пупочной грыже 5051 размер XXXL/XXXXL, люкс, №1 - Днепр (Днепропетровск) (169484) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
879,52
Экономия: -78,74 грн
800,78 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 19
Всего: упаковка (1)
776,14
Экономия: -96,84 грн
679,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 23
Всего: упаковка (1)
866,78
Экономия: -131,88 грн
734,90 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Маршака, 6
Всего: упаковка (1)
652,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Новые Санжары, ул. Независимости, 35/14
Всего: упаковка (1)
691,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
Всего: упаковка (1)
865,56
Экономия: -78,99 грн
786,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Содружества, 66-А
Всего: упаковка (1)
866,32
Экономия: -100,64 грн
765,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 11
Всего: упаковка (1)
748,40
Экономия: -68,23 грн
680,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 49-Б
Всего: упаковка (1)
676,22 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Александрия, ул. Почтовая, 53
Всего: упаковка (1)
691,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Первомайский, м-н 4-й, 5
Всего: упаковка (1)
637,93 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Чутово, ул. Полтавский Шлях, 106
Всего: упаковка (1)
579,94 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 108-Б
Всего: упаковка (1)
676,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 63
Всего: упаковка (2)
637,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (1)
880,61
Экономия: -72,30 грн
808,31 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 20-М
Всего: упаковка (1)
675,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 18:30
Изюм, ул. Старопочтовая, 16
Всего: упаковка (1)
637,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
860,68
Экономия: -77,86 грн
782,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
Всего: упаковка (1)
876,14
Экономия: -104,18 грн
771,96 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
Всего: упаковка (1)
691,90 грн