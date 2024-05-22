К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено

В других городах:

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Березань, ул. Привокзальная, 1 Всего: упаковка (1) 754,00 Экономия: -65,00 грн 689,00 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Бердичев, ул. Житомирская, 18 Всего: упаковка (1) 755,89 Экономия: -78,63 грн 677,26 грн Забронировать

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Лубны, просп. Владимирский, 38-Б Всего: упаковка (1) 754,00 Экономия: -65,00 грн 689,00 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 20-В Всего: упаковка (1) 577,84 Экономия: -37,69 грн 540,15 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 22/13 Всего: упаковка (1) 683,17 Экономия: -29,17 грн 654,00 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 11 Всего: упаковка (1) 674,27 Экономия: -20,27 грн 654,00 грн Забронировать

Свк фарм Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Нетишин, просп. Независимости, 15 Всего: упаковка (1) 567,05 Экономия: -28,35 грн 538,70 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Братское, ул. Воронина, 39 Всего: упаковка (1) 493,27 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется через 39 мин График работы Богодухов, пл. Независимости, 18 Всего: упаковка (1) 773,52 Экономия: -91,98 грн 681,54 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Днепр, пер. Парусный, 10-К Всего: упаковка (1) 696,71 Экономия: -42,71 грн 654,00 грн Забронировать

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Апостолово, ул. Центральная, 70 Всего: упаковка (1) 689,00 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Одесса, ул. Ойстраха Давида, 7-В Всего: упаковка (1) 685,46 Экономия: -31,46 грн 654,00 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94 Всего: упаковка (1) 692,46 Экономия: -38,46 грн 654,00 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Чугуев, ул. Музейная, 9 Всего: упаковка (1) 743,01 Экономия: -63,36 грн 679,65 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6 Всего: упаковка (1) 876,01 Экономия: -75,23 грн 800,78 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Одесса, ул. Малиновского Маршала, 1/1 Всего: упаковка (1) 624,00 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Запорожье, просп. Соборный, 1-Г Всего: упаковка (1) 829,80 Экономия: -112,53 грн 717,27 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Львов, ул. Шевченко Тараса, 364 Всего: упаковка (1) 697,99 Экономия: -106,45 грн 591,54 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Новониколаевка, ул. Украинская, 33 Всего: упаковка (1) 759,01 Экономия: -82,64 грн 676,37 грн Забронировать

Аптека 3и Подробнее Открыто Круглосуточно Звягель, перек. Медицинская / Гагарина Юрия, 23/16 Всего: упаковка (1) 693,00 грн