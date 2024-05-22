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Бандаж при пупочной грыже 5051 размер XS/S, люкс, №1 - Киев (169483) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено
В других городах:
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Березань, ул. Привокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
754,00
Экономия: -65,00 грн
689,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Бердичев, ул. Житомирская, 18
Всего: упаковка (1)
755,89
Экономия: -78,63 грн
677,26 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Лубны, просп. Владимирский, 38-Б
Всего: упаковка (1)
754,00
Экономия: -65,00 грн
689,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 20-В
Всего: упаковка (1)
577,84
Экономия: -37,69 грн
540,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 22/13
Всего: упаковка (1)
683,17
Экономия: -29,17 грн
654,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 11
Всего: упаковка (1)
674,27
Экономия: -20,27 грн
654,00 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 22:00
Нетишин, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
567,05
Экономия: -28,35 грн
538,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Братское, ул. Воронина, 39
Всего: упаковка (1)
493,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 39 мин
Богодухов, пл. Независимости, 18
Всего: упаковка (1)
773,52
Экономия: -91,98 грн
681,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (1)
696,71
Экономия: -42,71 грн
654,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Апостолово, ул. Центральная, 70
Всего: упаковка (1)
689,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 7-В
Всего: упаковка (1)
685,46
Экономия: -31,46 грн
654,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (1)
692,46
Экономия: -38,46 грн
654,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
Всего: упаковка (1)
743,01
Экономия: -63,36 грн
679,65 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
876,01
Экономия: -75,23 грн
800,78 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 1/1
Всего: упаковка (1)
624,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
Всего: упаковка (1)
829,80
Экономия: -112,53 грн
717,27 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 364
Всего: упаковка (1)
697,99
Экономия: -106,45 грн
591,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 33
Всего: упаковка (1)
759,01
Экономия: -82,64 грн
676,37 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Звягель, перек. Медицинская / Гагарина Юрия, 23/16
Всего: упаковка (1)
693,00 грн