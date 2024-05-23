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Бандаж при пупочной грыже 5051 размер XL/XXL, люкс, №1 - Запорожье (169482) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
769,00
Экономия: -137,00 грн
632,00 грн
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Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
Всего: упаковка (1)
655,19 грн
Подорожник
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Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
731,99
Экономия: -66,24 грн
665,75 грн
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Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (2)
655,83 грн
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Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
887,13
Экономия: -124,80 грн
762,33 грн
Аптека копейка
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Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
842,06
Экономия: -100,31 грн
741,75 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (2)
700,89 грн
Бажаемо здоровья
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Запорожье, ул. Чаривная, 68
Всего: упаковка (1)
669,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
856,27
Экономия: -98,99 грн
757,28 грн
Бажаемо здоровья
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Запорожье, просп. Соборный, 6
Всего: упаковка (1)
652,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
Всего: упаковка (1)
829,80
Экономия: -112,53 грн
717,27 грн
Народная аптека
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Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
795,00
Экономия: -163,00 грн
632,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 17
Всего: упаковка (1)
652,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Парамонова, 4
Всего: упаковка (1)
652,70 грн
Аптека твоей родини
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Запорожье, ул. Северокольцевая, 19
Всего: упаковка (1)
652,70 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
769,00
Экономия: -137,00 грн
632,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
661,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
637,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
Всего: упаковка (1)
852,73
Экономия: -70,47 грн
782,26 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Истомина, 4
Всего: упаковка (1)
676,30 грн
В городе Запорожье больше нет предложений с препаратом