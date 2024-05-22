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Бандаж при пупочной грыже 5051 размер XL/XXL, люкс, №1 - Днепр (Днепропетровск) (169482) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (2)
785,99
Экономия: -120,24 грн
665,75 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
859,18
Экономия: -76,92 грн
782,26 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
698,69 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 99
Всего: упаковка (1)
661,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Космическая, 27-Л
Всего: упаковка (1)
786,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мира, 63-А
Всего: упаковка (1)
862,70
Экономия: -91,05 грн
771,65 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Крушельницкой, 6-А
Всего: упаковка (1)
801,24 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Столетова, 1
Всего: упаковка (1)
676,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 23
Всего: упаковка (1)
887,30
Экономия: -135,00 грн
752,30 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Слобожанское, ул. Строителей, 16-А
Всего: упаковка (1)
702,14 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Аношкина, 144
Всего: упаковка (1)
773,26 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Победы, 35-Д
Всего: упаковка (1)
777,00
Экономия: -137,00 грн
640,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Победы, 59-И
Всего: упаковка (1)
693,81 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Воинов Афганцев, 1-А
Всего: упаковка (1)
579,94 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 20:00
Петриковка, просп. Калнышевского Петра, 18
Всего: упаковка (1)
676,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Синельниково, ул. Садовая, 1-А
Всего: упаковка (1)
663,79 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Магдалиновка, ул. Независимости, 2-Б
Всего: упаковка (1)
661,11 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Царичанка, ул. Центральная, 118-З
Всего: упаковка (1)
737,97 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:00
Царичанка, ул. Центральная, 109-А
Всего: упаковка (1)
691,90 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
795,00
Экономия: -163,00 грн
632,00 грн