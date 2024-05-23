Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи противогрыжевыеБандаж при пупочной грыжеЦены в аптеках

Бандаж при пупочной грыже 5051 размер M/L, люкс, №1 - Запорожье (169481) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
781,27
Экономия: -24,37 грн
756,90 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
Всего: упаковка (1)
815,90 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
731,99
Экономия: -66,24 грн
665,75 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (1)
702,88 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
676,22 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (1)
652,70 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
Всего: упаковка (1)
676,22 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
Всего: упаковка (1)
830,98
Экономия: -112,60 грн
718,38 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 17
Всего: упаковка (1)
652,70 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
691,86 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
Всего: упаковка (1)
734,99
Экономия: -69,24 грн
665,75 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (2)
594,10 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
493,27 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зестафонская, 22
Всего: упаковка (1)
676,21 грн
В других городах:
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Вольнянск, пер. Торговый, 17
Всего: упаковка (1)
817,99
Экономия: -152,24 грн
665,75 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Синельниково, ул. Мира, 52
Всего: упаковка (1)
706,95 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Синельниково, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (1)
751,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Синельниково, ул. Садовая, 1-А
Всего: упаковка (1)
753,32 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Паникахи, 28-Д
Всего: упаковка (1)
614,74 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
Всего: упаковка (1)
676,22 грн